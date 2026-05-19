Москва19 мая Вести.Соединенные Штаты 20 мая проведут испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерный заряд. Об этом сообщила пресс-служба базы космических сил Ванденберг (штат Калифорния).

По ее информации, пуск ракеты ожидается с 00.01 до 06.01 по местному времени (с 10.01 до 16.01 мск).

Испытательный пуск невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III... запланирован 20 мая... с северной части [базы] Ванденберг следует из заявления

Вместе с тем командование глобальных ударов ВВС США подчеркнуло, что подобные испытания не связаны с текущей международной обстановкой. Там напомнили, что такие тесты проводятся на регулярной основе и нацелены на подтверждение и проверку эффективности, готовности и точности системы вооружения.

В прошлый раз США проводили испытательный пуск ракеты Minuteman III в марте.

Минобороны РФ также анонсировало пуски баллистических и крылатых ракет на учениях по применению ядерного оружия в условиях угрозы агрессии.