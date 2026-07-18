FT: отдых посла США на яхте за $450 млн вызвал протесты итальянцев

Отдых посла США на яхте за $450 млн вызвал протесты в Италии FT: отдых посла США на яхте за $450 млн вызвал протесты итальянцев

Москва18 июл Вести.Путешествие посла США в Италии Тилмана Фертитта по прибрежным городам спровоцировало протесты итальянцев и вызвало недовольство в парламенте страны. Об этом сообщает газета Financial Times.

Дипломат отправился на отдых на 117-метровой суперъяхте Boardwalk, стоимость которой оценивается в 450 миллионов долларов. Поездка прошла в рамках празднования 250-й годовщины независимости США и для подтверждения американо-итальянских связей.

Отмечается, что в течение двух месяцев Фертитта побывал в 13 городах, в том числе в Палермо, Венеции и Генуе.

Возмущение в итальянском обществе вызвала масштабная операция по обеспечению безопасности, включавшая специальную миссию морского наблюдения с участием катеров и вертолетов итальянской береговой охраны, финансовой полиции и портовых властей.

Как заявила депутат парламента Италии от "Альянса зеленых и левых" Луана Занелла, поездка Фертитты стала "дипломатическим отпуском за счет испытывающего нехватку средств итальянского государства".

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в разговоре с главой МИД Италии Антонио Таяни отметил силу партнерства и тесное сотрудничество Вашингтона и Рима.