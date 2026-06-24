В Италии опровергли слова Рютте о вылетах самолетов США с итальянских баз в Иран МО Италии назвало оговоркой слова Рютте об использовании США итальянских баз

Москва24 июн Вести.Генсек НАТО Марк Рютте оговорился, когда заявил о 500 вылетах самолетов США с итальянских баз в рамках операции против Ирана, сообщило минобороны Италии.

В интервью Fox News Рютте ранее заявил, что США выполнили 500 вылетов с баз в Италии в рамках поддержки операции против Ирана.

Итальянское военное ведомство выступило с разъяснением, в котором "во избежание ненужных и надуманных споров" отметило, что не санкционировало никакой деятельности сверх предусмотренной международными договорами и парламентскими решениями.

В министерстве подчеркнули, что в рамках операции против Ирана были разрешены только технические и логистические рейсы с американских военных баз.

Всякий раз, когда поступал запрос, выходящий за рамки этого, как известно, Италия не давала на это разрешения. Поэтому удивительно, что генеральный секретарь НАТО, не имевший никакого отношения к операции "Эпическая ярость", предлагает версию событий, которая полностью вводит в заблуждение, путая типы разрешенных полетов отмечает ведомство

Минобороны Италии добавило, что для понимания ситуации достаточно было тщательно изучить источники, чтобы понять, что "Италия разрешает только те полеты, которые разрешены договорами и полностью исключают кинетическую деятельность".

В марте этого года газета Corriere della Sera писала, что Италия отказалась предоставить доступ бомбардировщикам США к своей базе Сигонелла на острове Сицилия.