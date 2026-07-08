Москва8 июлВести.Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс считает нанесенные минувшей ночью удары США по Ирану "абсолютно необходимыми".
США ранее заявили, что нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на иранские атаки по судам в Ормузском проливе.
Генсек НАТО подчеркнул, что пролив должен быть открыт.
Я считаю их (американские удары – ред.) абсолютно необходимыми. После того как суда были атакованы, я считаю ключевым, что США ответили на этосказал Рютте, его слова приводит ТАСС
Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади указывал, что удары США нарушили первый и второй пункты Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Иранские силы в ответ нанесли удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте.