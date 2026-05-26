Рубио после ударов США по Ирану: ближневосточные проливы будут открыты

Москва26 мая Вести.Проливы на Ближнем Востоке будут так или иначе открыты, заявил после ударов США по иранским объектам государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.

США нанесли 26 мая удар по объектам на юге Ирана. По предварительным данным, среди целей были два иранских катера и зенитно-ракетный комплекс в иранском портовом городе Бендер-Аббас.

Атака произошла "для защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил", заявили военные США.