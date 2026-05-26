Москва26 маяВести.Проливы на Ближнем Востоке будут так или иначе открыты, заявил после ударов США по иранским объектам государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает Reuters.
Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе. Они должны быть открытыприводит Reuters слова Рубио
США нанесли 26 мая удар по объектам на юге Ирана. По предварительным данным, среди целей были два иранских катера и зенитно-ракетный комплекс в иранском портовом городе Бендер-Аббас.
Атака произошла "для защиты американских военнослужащих от угроз со стороны иранских вооруженных сил", заявили военные США.