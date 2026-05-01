Раскрыта судьба статуэтки "Оскар", пропавшей у режиссера Таланкина на авиарейсе Найдена статуэтка "Оскар", пропавшая у режиссера Таланкина при перелете

Москва1 мая Вести.Найдена статуэтка "Оскар", которую российский режиссер Павел Таланкин (признан иноагентом) потерял при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на немецкую авиакомпанию Lufthansa.

Ранее издание New York Post сообщило, что "Оскар", который 35-летний Таланкин получил за документальный фильм "Господин Никто против Путина" в марте, был утерян при перелете режиссера из нью-йоркского аэропорта Кеннеди. В материале было сказано, что режиссеру не позволили взять золотую статуэтку с собой в салон, поэтому он сдал ее в багаж в коробке. Однако после приземления во Франкфурте Таланкин не обнаружил ни коробку, ни награду.

Мы можем подтвердить, что статуэтка "Оскар" найдена и находится в безопасности у нас во Франкфурте. Мы напрямую связываемся с гостем, чтобы как можно скорее организовать ее возвращение заявил представитель Lufthansa

В авиакомпании также заявили, что сожалеют о неудобствах и проводят внутреннее расследование.

По данным из открытых источников, в случае утраты или повреждения награды Американская киноакадемия изготавливает дубликат, однако берет за это от 400 до 1000 долларов (примерно от 30 тысяч до 74 тысяч рублей).