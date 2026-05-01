Москва1 мая Вести.Режиссер Павел Таланкин (признан в РФ иноагентом) лишился статуэтки "Оскар" при перелете из Нью-Йорка во Франкфурт, сообщает New York Post.

По данным издания, сотрудники службы безопасности аэропорта JFK не позволили Таланкину пронести награду в салон, расценив золотую статуэтку как потенциальное оружие. Предложение представителя немецкого авиаперевозчика Lufthansa взять ее на борт лично также было отклонено.

В итоге режиссер сдал "Оскар" в багаж, однако по прилете во Франкфурт ни коробки, ни самой статуэтки не обнаружил. В случае утраты или повреждения награды киноакадемия изготавливает дубликат, однако берет за это от 400 до 1000 долларов.

Таланкин получил "Оскар" в марте на 98-й церемонии премии.

Министерство юстиции России включило Таланкина в реестр иностранных агентов за участие в распространении материалов иноагентов, выступления против специальной военной операции и распространение недостоверной информации о действиях российских властей.