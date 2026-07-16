На аукционе Sotheby's продали побывавший на Луне флаг СССР за 80 тысяч долларов

Побывавший на Луне советский флаг продали на аукционе в США На аукционе Sotheby's продали побывавший на Луне флаг СССР за 80 тысяч долларов

Москва16 июл Вести.Миниатюрный флаг Советского Союза, который астронавт Базз Олдрин брал на борт корабля "Аполлон-11" во время исторической миссии к Луне в июле 1969 года, был продан на аукционе Sotheby’s за 80 тысяч долларов.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Флаг, имевший размеры около 10 на 15 сантиметров, входил в личный комплект Олдрина и находился на борту командного модуля "Колумбия".

По данным аукционного дома, астронавт взял советский символ в качестве дипломатического жеста, стремясь подчеркнуть, что высадка на Луну является общим достижением всей планеты.

Как отмечается, в NASA существовала традиция брать в космические экспедиции небольшие флаги различных государств, в том числе геополитических оппонентов США, что рассматривалось как жест доброй воли и символ международного сотрудничества.

Ранее на торгах аукционного дома RR Auction продали исторический документ с подписью генерального секретаря ЦК ВКП(б) Иосифа Сталина, датированный сентябрем 1944 года.