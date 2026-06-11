В Париже продали сумку из кожи динозавра с чёрными бриллиантами за 150 тыс. евро На аукционе Drouot продали единственную в своём роде сумку из тираннозавра

Москва11 июн Вести.В Париже на торгах аукционного дома Drouot за 150 тысяч евро ушла с молотка уникальная сумка, изготовленная из кожи на основе воссозданного в лаборатории коллагена тираннозавра. Итоговая стоимость лота оказалась ниже первоначальных ожиданий экспертов, которые оценивали его в диапазоне от 300 тысяч до 500 тысяч евро.

Аксессуар существует в единственном экземпляре и разработан компанией Enfin Leve польского дизайнера Михала Хадаса. Изделие дополнено серебряной фурнитурой, чёрными бриллиантами и нейлоновым ремешком.

В описании лота на сайте аукционного дома авторы проекта обращают внимание на экологический контекст работы. Создатели отмечают, что традиционно предметы роскоши изготавливались из кожи редких видов животных ради создания "доли недосягаемости" и "символа власти", что приводило к угрозе их вымирания. Данная сумка призвана продемонстрировать альтернативный подход к созданию эксклюзивных материалов.