Новый вид гигантских динозавров обнаружили в Уругвае В Уругвае обнаружили новый вид гигантских динозавров Mesetasaurus protector

Москва11 июл Вести.Новый вид гигантских динозавров Mesetasaurus protector обнаружили в Уругвае. Об этом сообщил Республиканский университет Уругвая (Udelar).

Уточняется, что специалисты научного факультета университета представили открытие журналистам в пятницу, 10 июля​​​. Ученые проанализировали позвонки динозавра, найденные рыбаками еще в 1980-е годы в департаменте страны Пайсанду. Название нового вида связано с отцом-основателем уругвайского государства Хосе Артигасом.

Специалисты представили ... новый вид динозавра, ... которого назвали защитник Mesetasaurus (Mesetasaurus protector) в честь национального героя Хосе Артигаса сказано в сообщении, опубликованном на сайте учебного заведения

Как отмечается в заявлении, динозавры данного вида, жившие в северной части Уругвая, достигали десяти метров в длину.

В конце мая сообщалось, что в Аргентине палеонтологи совместно с японскими коллегами обнаружили окаменелости ранее неизвестного хищного динозавра, который обитал на Земле примерно 66 миллионов лет назад.