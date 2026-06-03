CNN: в Анголе нашли не описанных в науке виды насекомых и паукообразных

В Анголе обнаружены 105 видов насекомых и пауки бокоходы и кругопряды CNN: в Анголе нашли не описанных в науке виды насекомых и паукообразных

Москва3 июн Вести.16 специалистов со всего мира приняли участие в экспедиции по поиску потенциально неизвестных насекомых и паукообразных в Анголе. Исследования проводились на высокогорное плато Лисимо в восточной части Анголы, сообщает телеканал CNN.

Этот регион ученые называют одним из последних крупных белых пятен в Африке. Биоразнообразие плато Лисимо не изучено из-за обилия труднопреодолимых болот и 27 лет гражданской войны в Анголе. Завершение гражданской войны в Анголе в 2002 году позволило ученым приступить к изучению местного биоразнообразия.

На плато обнаружены 103 вида равнокрылых и разнокрылых стрекоз, которые не были описаны ранее в научной литературе, а также светящийся синим цветом при ультрафиолетовом излучении флуоресцентный венценосный паук-бокоход и имитирующий божью коровку паук-кругопряд рода Eresus отмечает телеканал

Всего группа исследователей в рамках проекта Cassai Life Atlas обнаружила 105 видов насекомых и паукообразных. Паук-кругопряд использует свое внешнее сходство с божьей коровкой для защиты от хищников. Среди находок ученых в Анголе - бронированный сверчок. Он способен выделять кровь или гемолимфу для отпугивания врагов.

Руководитель экспедиции энтомологов Роб Тейлор рассказал, что его научная группа также обнаружила три новых вида кузнечиков и восемь новых видов стрекоз и мотыльков.

Высшая точка плато Лисимо находится на высоте 2620 метров.