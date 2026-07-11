Москва11 июлВести.В ряде кварталов стамбульского района Шишли были замечены скорпионы. Об этом сообщил портал Denge+ в социальной сети X.
В Стамбуле, в районе Шишли, во многих местах были замечены скорпионыговорится в публикации
К посту авторы прикрепили фотографию черного членистоногого.
При этом информации о пострадавших от укусов скорпионов пока не поступало. Местные власти также еще никак не прокомментировали ситуацию.
Ранее стало известно, что в ходе экспедиции по поиску потенциально неизвестных насекомых и паукообразных, в Анголе были обнаружены 105 видов насекомых, пауки бокоходы и кругопряды.