Скорпионов заметили в Стамбуле Denge+: в ряде кварталов Стамбула замечены скорпионы

Москва11 июл Вести.В ряде кварталов стамбульского района Шишли были замечены скорпионы. Об этом сообщил портал Denge+ в социальной сети X.

В Стамбуле, в районе Шишли, во многих местах были замечены скорпионы говорится в публикации

К посту авторы прикрепили фотографию черного членистоногого.

При этом информации о пострадавших от укусов скорпионов пока не поступало. Местные власти также еще никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее стало известно, что в ходе экспедиции по поиску потенциально неизвестных насекомых и паукообразных, в Анголе были обнаружены 105 видов насекомых, пауки бокоходы и кругопряды.