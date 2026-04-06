Hindu: Индия изучает использование змей и крокодилов для защиты госграницы

Индия может начать использовать крокодилов и змей для защиты границы

Москва6 апр Вести.В Индии обсуждают использование змей и крокодилов в качестве естественного барьера на государственной границе. Об этом сообщает газета The Hindu со ссылкой на служебное распоряжение погранслужбы страны (BSF).

Известно, что подразумеваются труднодоступные участки границы в Индии и Бангладеш, не позволяющие установить традиционную защиту из-за рек и болот.

Инициатива изучается, поскольку в таком случае местное население окажется в зоне риска.

