Москва6 апрВести.В Индии обсуждают использование змей и крокодилов в качестве естественного барьера на государственной границе. Об этом сообщает газета The Hindu со ссылкой на служебное распоряжение погранслужбы страны (BSF).
Известно, что подразумеваются труднодоступные участки границы в Индии и Бангладеш, не позволяющие установить традиционную защиту из-за рек и болот.
Инициатива изучается, поскольку в таком случае местное население окажется в зоне риска.
