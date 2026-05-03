Огромный флаг Индии развернули на дне моря у Андаманских островов

Огромный флаг Индии на морском дне попал в Книгу рекордов Гиннеса Огромный флаг Индии развернули на дне моря у Андаманских островов

Москва3 мая Вести.Огромный флаг Индии размером 60 на 40 метров развернули на морском дне у Андаманских островов, этот рекорд зафиксирован в Книге рекордов Гиннеса, сообщили индийские власти.

Отмечается, что флаг под водой развернули полицейские, сотрудники ВМС и Береговой охраны Индии, дайверы и сотрудники лесного департамента. Цель акции – привлечь внимание туристов к Андаманским островам.

Самый большой триколор развевался в глубинах моря на Андаманских островах. Установлен мировой рекорд отметил министр культуры и туризма Индии Гаджендра Сингх Шекхават в соцсети X

Рекорд на месте событий зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннеса Риши Нат.

Сейчас нетронутая природа Андаманских островов и акватории вокруг них привлекает любителей дайвинга и подводного плавания.

В октябре прошлого года в китайском Люяне установили рекорд Гиннеса по количеству дронов в световом шоу.