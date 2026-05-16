Словенский музыкант побил рекорд Гиннесса по непрерывной игре на аккордеоне

Москва16 мая Вести.Музыкант из Словении Роберт Готер побил мировой рекорд по продолжительности непрерывной игры на аккордеоне, играв 81 час. Теперь его достижение должны внести в Книгу рекордов Гиннесса, пишет портал Siol.

Готер выступал на сцене в городе Веленье. Для музыканта оборудовали специальный шатер от непогоды, утеплив его газовыми горелками. Мероприятие транслировалось онлайн. Готер отметил победу исполнением популярной песни в фольклорном стиле.

Предыдущий рекорд Гиннесса принадлежал француженке, которая в 2024 году непрерывно играла на аккордеоне более 80 часов.

Роберт Готер профессионально занимается музыкой с 1994 года. Он открыл собственную школу игры на аккордеоне.

