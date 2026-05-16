Москва16 маяВести.Музыкант из Словении Роберт Готер побил мировой рекорд по продолжительности непрерывной игры на аккордеоне, играв 81 час. Теперь его достижение должны внести в Книгу рекордов Гиннесса, пишет портал Siol.
Готер выступал на сцене в городе Веленье. Для музыканта оборудовали специальный шатер от непогоды, утеплив его газовыми горелками. Мероприятие транслировалось онлайн. Готер отметил победу исполнением популярной песни в фольклорном стиле.
Предыдущий рекорд Гиннесса принадлежал француженке, которая в 2024 году непрерывно играла на аккордеоне более 80 часов.
Роберт Готер профессионально занимается музыкой с 1994 года. Он открыл собственную школу игры на аккордеоне.
