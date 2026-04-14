Москва14 апр Вести.Австралийский спринтер Гоут Гоут побил юниорский рекорд Усэйна Болта на дистанции 200 м, который держался более 20 лет.

На чемпионате Австралии 18-летний Гоут показал результат 19,67 секунды. Для сравнения, восьмикратный олимпийский чемпион Болт в 2004 году пробежал 200 м в категории до 20 лет за 19,93 секунды.

Усэйн Болт на протяжении карьеры специализировался в беге на короткие дистанции. Он восемь раз выигрывал Олимпийские игры и 11 раз становился чемпионом мира - это рекорд среди мужчин в истории этих соревнований. Всего за время выступлений он установил восемь мировых рекордов.

Ямайский спринтер до сих пор удерживает ключевые мировые достижения: 9,58 секунды на 100 м, 19,19 секунды на 200 м, а также 36,84 секунды в эстафете 4×100 м в составе сборной Ямайки. Болт остается единственным спортсменом, которому удалось выиграть дистанции 100 и 200 м на трех Олимпиадах подряд - в Пекине (2008), Лондоне (2012) и Рио-де-Жанейро (2016).