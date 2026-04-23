Москва23 апр Вести.На севере Египта археологи обнаружили большую статую, изображающую, вероятно, фараона Рамзеса II. Об этом говорится в заявлении египетского Министерства туризма и древностей.

По данным ведомства, археологические раскопки проходили на объекте Телль-Фарун в провинции Эш-Шаркия.

Археологи обнаружили большую статую, у которой отсутствует нижняя часть, включая ноги и основу​​​. Вероятно, на ней изображен фараон Рамзес II говорится в сообщении

Отмечается, что вес статуи составляет от пяти до шести тонн, длина – около 2,2 метра. Специалисты начали подготовку к реставрации статуи, добавили в ведомстве.

Рамзес II считается одним из величайших правителей в истории Древнего Египта, его правление длилось более 60 лет.