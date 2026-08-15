Археологи обнаружили в Херсонесе пудру, возраст которой составляет 1 900 лет

В Херсонесе при обследовании гробницы найдена пудра, которой 1 900 лет Археологи обнаружили в Херсонесе пудру, возраст которой составляет 1 900 лет

Москва15 авг Вести.В пригороде Херсонеса была обнаружена пудра розового цвета, возраст которой археологи оценили в 1 900 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего научного сотрудника Института истории материальной культуры РАН Виктора Вахонеева.

Пудра была найдена при обследовании одной из гробниц.

В гробнице Аннион оказалось огромное количество украшений, посуды, стеклянных изделий, пиксиды – коробочки с пудрой, которой 1 900 лет заявил он

Он уточнил, что гробница была так названа в честь девушки, похороненной в ней в возрасте 18 лет.

Сама гробница была обнаружена несколько лет назад. Все это время заняло описание всего содержимого в ней.

Теперь по найденным останкам ученые намерены восстановить ее облик.