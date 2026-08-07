В похоронном бюро Чикаго нашли более 50 разлагающихся тел В ритуальном агентстве Чикаго обнаружены десятки разлагающихся тел

Москва7 авг Вести.Более 50 разлагающихся тел были обнаружены полицией в здании похоронного бюро в районе Фар-Ист-Сайд в Чикаго. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

Руководство ритуального агентства подозревают в ненадлежащем хранении останков. По данным расследования, тела умерших хранили без охлаждения в помещениях, где находились грызуны, что привело к быстрому разложению тканей и размножению личинок.

Специалисты офиса судмедэкспертизы округа Кук работают на месте происшествия для оценки состояния останков и поиска документов, необходимых для идентификации личностей погибших. Процесс опознания может занять несколько дней. Владельцы похоронного бюро пока не дали никаких комментариев журналистам.