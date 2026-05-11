NYT: в грузовом вагоне в Техасе найдены тела шести человек

В грузовом вагоне в Техасе шесть человек были найдены мертвыми NYT: в грузовом вагоне в Техасе найдены тела шести человек

Москва11 мая Вести.В грузовом вагоне на железнодорожной станции в Ларедо в американском штате Техас были обнаружены тела шести человек. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на правоохранителей.

Как отмечается, полиция устанавливает личности погибших и точные причины их смерти.

Сотрудник компании Union Pacific, отвечавший за погрузку и разгрузку вагонов на железнодорожной станции перед их отправкой на север, сообщил об обнаружении тел говорится в публикации

Город Ларедо находится на юге США, у границы с Мексикой.

Ранее в США разбился самолет с командой по пиклболу, погибли пять человек.