Москва11 маяВести.В грузовом вагоне на железнодорожной станции в Ларедо в американском штате Техас были обнаружены тела шести человек. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на правоохранителей.
Как отмечается, полиция устанавливает личности погибших и точные причины их смерти.
Сотрудник компании Union Pacific, отвечавший за погрузку и разгрузку вагонов на железнодорожной станции перед их отправкой на север, сообщил об обнаружении телговорится в публикации
Город Ларедо находится на юге США, у границы с Мексикой.
