Москва25 июлВести.Трагедия произошла в американском штате Мичиган: после тушения пожара в частном жилом доме спасатели обнаружили тела восьми человек. Как сообщает телеканал NBC, среди погибших шестеро детей в возрасте от 5 до 15 лет, у некоторых из них были огнестрельные ранения.
По данным полиции округа Оттава, пока рассматривается основная версия — массовое убийство с последующим самоубийством. В связи с этим правоохранители не ведут поиск подозреваемых за пределами места происшествия.
Капитан полиции Джейкоб Спаркс назвал произошедшее "сложной и запутанной ситуацией".