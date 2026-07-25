В Мичигане при пожаре обнаружены тела восьми человек, среди них есть детей В частном доме в Мичигане найдены тела восьми человек

Москва25 июл Вести.Трагедия произошла в американском штате Мичиган: после тушения пожара в частном жилом доме спасатели обнаружили тела восьми человек. Как сообщает телеканал NBC, среди погибших шестеро детей в возрасте от 5 до 15 лет, у некоторых из них были огнестрельные ранения.

По данным полиции округа Оттава, пока рассматривается основная версия — массовое убийство с последующим самоубийством. В связи с этим правоохранители не ведут поиск подозреваемых за пределами места происшествия.

Капитан полиции Джейкоб Спаркс назвал произошедшее "сложной и запутанной ситуацией".