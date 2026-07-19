NYP: в Нью-Йорке два человека умерли из-за вспышки легионеллеза

В Нью-Йорке произошла вспышка легионеллеза, два человека умерли NYP: в Нью-Йорке два человека умерли из-за вспышки легионеллеза

Москва19 июл Вести.Два человека умерли из-за вспышки легионеллеза в американском Нью-Йорке. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на заявление местных властей.

По информации журналистов, о смерти первого пациента стало известно в пятницу, 17 июля.

Второй человек скончался от вспышки легионеллеза в Верхнем Ист-Сайде [районе Нью-Йорка] говорится в публикации

Издание пишет, что к настоящему моменту подтверждено 72 случая заражения. По состоянию на вечер субботы, как утверждается, в лечебных учреждениях из-за вспышки легионеллеза оставались девять человек.

Отмечается, что в рамках проверки бактерии легионеллы были обнаружены в 76 башнях-охладителях Верхнего Ист-Сайда и в одной в Верхнем Вест-Сайде.