Москва19 июлВести.Два человека умерли из-за вспышки легионеллеза в американском Нью-Йорке. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на заявление местных властей.
По информации журналистов, о смерти первого пациента стало известно в пятницу, 17 июля.
Второй человек скончался от вспышки легионеллеза в Верхнем Ист-Сайде [районе Нью-Йорка]говорится в публикации
Издание пишет, что к настоящему моменту подтверждено 72 случая заражения. По состоянию на вечер субботы, как утверждается, в лечебных учреждениях из-за вспышки легионеллеза оставались девять человек.
Отмечается, что в рамках проверки бактерии легионеллы были обнаружены в 76 башнях-охладителях Верхнего Ист-Сайда и в одной в Верхнем Вест-Сайде.