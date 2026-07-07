Москва7 июлВести.Пять этажей частично обрушились в строящемся 33-этажном здании в центре Нью-Йорка после деформации двух несущих колонн. Об этом сообщает телеканал PIX11, ссылаясь на пожарную службу города (FDNY).
На этажах с 21-го по 26-й произошло частичное обрушениесказано в сообщении
По данным канала, сигнал о происшествии поступил около 7.57 по местному времени (14.57 по московскому времени) после сообщений о падающих кирпичах. В здании обнаружены многочисленные трещины и провисание перекрытий.
Сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов огородили подходы к обваливающемуся небоскребу. Участок 2-й авеню рядом с многоэтажным зданием перекрыт для машин.
В мае в результате обрушения строящегося девятиэтажного здания в городе Анхелес на Филиппинах погибли по меньшей мере 27 человек.