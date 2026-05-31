Количество жертв после обрушения многоэтажки на Филиппинах выросло до 11

Москва31 мая Вести.В результате обрушения строящегося девятиэтажного здания в городе Анхелес на Филиппинах погибли 11 человек, количество пропавших без вести выросло до 14, сообщил телеканал GMA News.

Поисковая операция продолжается. Экстренные службы ведут разбор обломков рухнувшего здания.

Здание рухнуло в ночь на 24 мая, сообщил руководитель пресс-службы городской администрации Джей Пелайо. Десятки строителей оказались под завалами. Самостоятельно покинуть место происшествия смогли порядка 10 человек, еще 26 человек спасли в первые часы после обрушения.

Изначально сообщалось о трех погибших и 18 пропавших без вести граждан.