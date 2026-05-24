Москва24 маяВести.Порядка 40 человек оказались заблокированными под обломками строящегося девятиэтажного здания, рухнувшего в городе Анхелес на Филиппинах, сообщает телеканал GMA News со ссылкой на местные власти.
Согласно их информации, в настоящее время ведется поисково-спасательная операция.
Отмечается, что 10 человек смогли самостоятельно выбраться с места инцидента.
Под завалами могут находиться около 30-40 строительных рабочихутверждает руководитель пресс-службы городской администрации Джея Пелай
Последствия обрушения затронули соседнее здание. По словам Пелая, обломки накрыли 51-летнего туриста из Малайзии, однако он был спасен специалистами.
Ранее в северной части Марокко обрушился жилой дом, погибли 14 человек.