До 40 рабочих оказались под завалами рухнувшего здания на Филиппинах

Строящееся здание рухнуло на Филиппинах, около 40 человек оказались под завалами До 40 рабочих оказались под завалами рухнувшего здания на Филиппинах

Москва24 мая Вести.Порядка 40 человек оказались заблокированными под обломками строящегося девятиэтажного здания, рухнувшего в городе Анхелес на Филиппинах, сообщает телеканал GMA News со ссылкой на местные власти.

Согласно их информации, в настоящее время ведется поисково-спасательная операция.

Отмечается, что 10 человек смогли самостоятельно выбраться с места инцидента.

Под завалами могут находиться около 30-40 строительных рабочих утверждает руководитель пресс-службы городской администрации Джея Пелай

Последствия обрушения затронули соседнее здание. По словам Пелая, обломки накрыли 51-летнего туриста из Малайзии, однако он был спасен специалистами.

Ранее в северной части Марокко обрушился жилой дом, погибли 14 человек.