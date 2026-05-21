На севере Марокко обрушился жилой дом, погибли 14 человек

Четырнадцать человек погибли при обрушении жилого дома в Марокко

Москва21 мая Вести.Жертвами обрушения жилого дома в городе Фес, расположенного в северной части Марокко, стали 14 человек. Об этом сообщает новостной портал Hespress.

В результате обрушения пятиэтажного жилого здания в марокканском городе Фес погибли 14 человек, еще шесть получили ранения говорится в сообщении

Отмечается, что местные власти эвакуировали жителей из соседних жилых зданий в качестве меры предосторожности, чтобы защитить их от возможных структурных рисков, связанных с обрушением дома.

Ранее в Омане при обрушении здания погибли четверо детей.

До этого в результате обрушения жилого дома в Тбилиси погибли два человека.