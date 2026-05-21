Москва21 маяВести.Жертвами обрушения жилого дома в городе Фес, расположенного в северной части Марокко, стали 14 человек. Об этом сообщает новостной портал Hespress.
В результате обрушения пятиэтажного жилого здания в марокканском городе Фес погибли 14 человек, еще шесть получили раненияговорится в сообщении
Отмечается, что местные власти эвакуировали жителей из соседних жилых зданий в качестве меры предосторожности, чтобы защитить их от возможных структурных рисков, связанных с обрушением дома.
Ранее в Омане при обрушении здания погибли четверо детей.
До этого в результате обрушения жилого дома в Тбилиси погибли два человека.