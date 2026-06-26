Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина, обломки падают с высоты CNN: в самый высокий небоскреб Пекина врезался самолет

Москва26 июн Вести.Небольшой самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина - 109-этажный Чайна-Цзунь (CITIC Tower) высотой 528 метров. Об этом сообщает телеканал CNN.

В сети публикуются ролики, на которых обломки самолета падают с высоты. По данным телеканала, эвакуированные из небоскреба люди собрались на улицах возле входа, рядом с пожарными, полицией и скорой помощью.

Журналисты предположили, что разбившийся самолет мог быть судном Sunward SA 60L Aurora, принадлежащим местной компании, занимающейся гражданской авиацией.

17 июня сообщалось, что в Сергиево-Посадском городском округе произошло крушение легкомоторного самолета.