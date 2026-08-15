Летевший из Пекина в Манчестер самолет экстренно сел в аэропорту Красноярска Рейс Пекин-Манчестер совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска

Москва15 авг Вести.Аварийная посадка рейса CHH753 авиакомпании Hainan Airlines, следовавшего по маршруту Пекин – Манчестер, выполняемого на Airbus A330-300, была произведена в аэропорту Красноярска, сообщила пресс-служба воздушной гавани в мессенджере МАХ.

Посадка произведена в штатном режиме. Пострадавших и разрушений нет. Аварийно-спасательные команды аэропорта были приведены в готовность в полном составе и обеспечили встречу воздушного судна отметили в пресс-службе

Пассажирам и экипажу оказывают всестороннюю поддержку: для коммуникации с ними выделен англо- и китаеязычный сотрудник аэропорта, оперативно решающий возникающие вопросы.

Авиакомпания отправит для завершения рейса резервный борт. Воздушный порт окажет всяческое содействие.