Москва15 авгВести.Западно-Сибирская прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с незапланированной посадкой в аэропорту Красноярска воздушного судна авиакомпании Hainan airlines, следовавшего маршрутом Пекин – Манчестер, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.
Ранее сообщалось, что в субботу, 15 августа, около 06.30 по местному времени летевший из Пекина в Манчестер самолет экстренно сел в аэропорту Красноярска. Посадка произведена в штатном режиме. Пострадавших и разрушений нет.
Красноярской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейсаотметили в пресс-службе
На борту судна находилось свыше 230 пассажиров.