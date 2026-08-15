Прокуратура защитит права пассажиров рейса в Манчестер, севшего в Красноярске

Прокуратура организовала надзор из-за посадки рейса в Манчестер в Красноярске Прокуратура защитит права пассажиров рейса в Манчестер, севшего в Красноярске

Москва15 авг Вести.Западно-Сибирская прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с незапланированной посадкой в аэропорту Красноярска воздушного судна авиакомпании Hainan airlines, следовавшего маршрутом Пекин – Манчестер, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 августа, около 06.30 по местному времени летевший из Пекина в Манчестер самолет экстренно сел в аэропорту Красноярска. Посадка произведена в штатном режиме. Пострадавших и разрушений нет.

Красноярской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке указанного рейса отметили в пресс-службе

На борту судна находилось свыше 230 пассажиров.