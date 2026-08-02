В Калининграде часть пассажиров сняли с международного рейса без объяснений

В Калининграде с международного рейса без объяснений сняли часть пассажиров В Калининграде часть пассажиров сняли с международного рейса без объяснений

Москва2 авг Вести.В калининградском аэропорту Храброво с международного рейса были сняты пассажиры без объяснения причин, организована проверка. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Калининградская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства снятия части пассажиров с международного рейса, а также фактов неполучения ими багажа сказано в сообщении

В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства при организации воздушной перевозки и соблюдения прав пассажиров.

По информации местных СМИ, рейс Калининград – Шарм-эль-Шейх авиакомпании Air Cairo должен был вылететь ночью 2 августа, но его несколько раз переносили. При посадке части пассажиров заявили, что они не полетят. По словам сотрудника аэропорта, пассажиров для снятия с рейса якобы выбрала программа случайным образом. При этом несколько человек не получили свой багаж обратно – он улетел в Египет.