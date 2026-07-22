Из-за ограничений в Ленобласти в аэропорту Калининграда изменится расписание

В калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов Из-за ограничений в Ленобласти в аэропорту Калининграда изменится расписание

Москва22 июл Вести.В связи с временными ограничениями воздушного пространства в Ленинградской области возможны корректировки в расписании рейсов в аэропорту Храброво Калининграда, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

По данным ведомства, временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.

Поэтому в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов отмечается в сообщении

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для безопасности полетов.