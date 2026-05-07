Москва7 маяВести.В расписании воздушной гавани Храброво Калининграда возможны корректировки в связи с ограничениями на полеты над Ленинградской областью, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсовотметили в Росавиации
Там уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.