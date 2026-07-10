Расписание рейсов Храброво могут скорректировать из-за ограничений в Ленобласти

Расписание рейсов аэропорта Калининграда может быть скорректировано Расписание рейсов Храброво могут скорректировать из-за ограничений в Ленобласти

Москва10 июл Вести.Расписание авиарейсов воздушной гавани Храброво в Калининградской области может быть скорректировано из-за ограничений в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов написали в Росавиации

Там также уточнили, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.