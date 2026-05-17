В аэропорту Храброво возможны задержки рейсов из-за ограничений в Ленобласти

Москва17 мая Вести.Ограничения воздушного пространства в отдельных районах Ленинградской области затронули маршруты полетов в Калининград и обратно. В связи с этим в аэропорту Храброво возможны корректировки расписания рейсов, сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов.

Уточнить статус своего рейса можно на онлайн-табло аэропорта Храброво.