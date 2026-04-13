В аэропорту Калининграда возможны задержки рейсов из-за ограничений в Ленобласти

Москва13 апр Вести.Временные ограничения в воздушном пространстве Ленинградской области повлияли на маршруты полетов в Калининград и обратно. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.

Отмечается, что в связи с этим в аэропорту Храброво возможны корректировки расписания рейсов.

Введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиры могут уточнить статус своего рейса на онлайн-табло аэрогавани.