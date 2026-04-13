Москва13 апрВести.Временные ограничения в воздушном пространстве Ленинградской области повлияли на маршруты полетов в Калининград и обратно. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в мессенджере MAX.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграданаписал Артем Кореняко
Отмечается, что в связи с этим в аэропорту Храброво возможны корректировки расписания рейсов.
Введенные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Пассажиры могут уточнить статус своего рейса на онлайн-табло аэрогавани.