В связи ограничениями над Ленобластью возможны корректировки рейсов в Храброво

В калининградском аэропорту Храброво возможны корректировки рейсов В связи ограничениями над Ленобластью возможны корректировки рейсов в Храброво

Москва3 мая Вести.В связи с ограничением воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области возможны корректировки в расписании рейсов в калининградском аэропорту Храброво, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.

В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов отмечается в сообщении

В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.