Москва3 маяВести.В связи с ограничением воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области возможны корректировки в расписании рейсов в калининградском аэропорту Храброво, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда.
В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсовотмечается в сообщении
В Росавиации подчеркнули, что ограничения необходимы для безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.