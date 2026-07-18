Расписание рейсов в аэропорту Храброво может быть скорректировано

В аэропорту Калининграда возможны корректировки в расписании Расписание рейсов в аэропорту Храброво может быть скорректировано

Москва18 июл Вести.Из-за ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области возможны корректировки в расписании в калининградском аэропорту. Об этом сообщает Росавиация.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда говорится в сообщении

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиры могут уточнить статус своего рейса с помощью онлайн-табло аэропорта Храброво.