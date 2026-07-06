Расписание аэропорта Калининграда может меняться из-за ограничений в Ленобласти

Корректировки возможны в расписании аэропорта Калининграда Расписание аэропорта Калининграда может меняться из-за ограничений в Ленобласти

Москва6 июл Вести.Расписание вылетов и прилетов в аэропорту Храброво Калининграда может измениться из-за ограничений на использование воздушного пространства Ленобласти, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов написали в Росавиации

Там также порекомендовали следить за статусом рейса на онлайн-табло аэропорта Храброво.