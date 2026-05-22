Москва22 маяВести.Изменения в расписании рейсов аэропорта Храброво в Калининграде возможны из-за ограничений на использование воздушного пространства в Ленинградской области, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере МАХ.
Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсовнаписали в Росавиации в 02.47 по московскому времени
Спустя 6 минут, в 02.53, ограничения были сняты.