Москва17 апр Вести.Расписание вылетов и прилетов авиарейсов в аэропорту Храброво Калининграда может подвергнуться изменениям из-за объявленной в Ленобласти беспилотной опасности, сообщила пресс-служба ФАВТ в мессенджере MAX.

Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов написали в Роавиации

Ранее сообщалось, что в небе над Ленобластью было сбито три беспилотника. Аэропорт Пулково приостановил свою работу.