В аэропорту Храброво задержаны прилет и вылет 26 рейсов

В расписание аэропорта Храброво внесены изменения В аэропорту Храброво задержаны прилет и вылет 26 рейсов

Москва3 июн Вести.Прилет и отправка 26 рейсов задержаны в калининградском аэропорту Храброво, 6 отменены. ТАСС приводит данные в соответствии с онлайн-табло воздушной гавани.

Нарушения в расписании в основном коснулись бортов в Санкт-Петербург, Москву и обратно. Также задержаны рейсы в/из Челябинска и города Чебоксары говорится в сообщении

По данным онлайн-табло на 08:55 мск, шесть московских рейсов отменены.

Ранее в Храброво были введены временные ограничения на полеты для обеспечения безопасности. Воздушное пространство открыли 08.28 мск.