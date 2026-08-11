Москва11 авгВести.Самолет авиакомпании "Ред Вингс", летевший из Батуми в Пермь, совершил незапланированную посадку в аэропорту Екатеринбурга из-за технической неисправности. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, около 13.30 по местному времени (11.30 мск) в аэропорту Кольцово совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс WZ 1450 по маршруту Батуми – Пермь.
Причиной отклонения от маршрута стала техническая неисправность одной из систем воздушного суднасказано в сообщении
Отмечается, что посадка прошла штатно.
Транспортная прокуратура контролируют соблюдение прав пассажиров.