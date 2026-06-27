В Пекине легкомоторный самолет столкнулся с небоскребом, пилот погиб

В Пекине при столкновении легкого самолета с высотным зданием погиб пилот В Пекине легкомоторный самолет столкнулся с небоскребом, пилот погиб

Москва27 июн Вести.Пилот погиб, еще 13 человек пострадали при столкновении одномоторного спортивного самолета с высотным зданием в Пекине, сообщает администрация столичного района Китая Чаоян.

Уточняется, что инцидент произошел в 17.55 (12.55 мск) в пятницу, 26 июня.

В районе Восточного третьего транспортного кольца в Чаояне одномоторное двухместное легкое спортивное воздушное судно во время полета столкнулось с высотным зданием говорится в сообщении

По данным администрации, на борту находился только пилот, он погиб. На месте происшествия пострадали 13 человек.

Как уточнял телеканал CNN, самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина – 109-этажный Чайна-Цзунь (CITIC Tower) высотой 528 метров.