Пилот врезавшегося в пекинский небоскреб самолета хотел покончить с собой CNN: пилот врезавшегося в небоскреб самолета страдал бессонницей

Москва2 июл Вести.Пилот самолета, врезавшегося в небоскреб в Пекине, ранее признавался в суицидальных мыслях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайские власти.

Следователи смогли установить личность мужчины – это 66-летний местный житель по фамилии Лю. По данным властей, первую лицензию пилота он получил в 2021 году.

Ссылаясь на многочисленные упоминания в его дневнике о самоубийстве, официальные лица заявили, что Лю был самозанятым разведенным мужчиной, жил один и страдал от хронической бессонницы и тревожности говорится в материале

Одномоторный спортивный самолет столкнулся с небоскребом в Пекине 26 июня. На борту находился только пилот, он погиб. Также пострадали 13 человек, которые находились на месте происшествия.