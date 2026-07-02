Москва2 июлВести.Пилот самолета, врезавшегося в небоскреб в Пекине, ранее признавался в суицидальных мыслях. Об этом сообщает CNN со ссылкой на китайские власти.
Следователи смогли установить личность мужчины – это 66-летний местный житель по фамилии Лю. По данным властей, первую лицензию пилота он получил в 2021 году.
Ссылаясь на многочисленные упоминания в его дневнике о самоубийстве, официальные лица заявили, что Лю был самозанятым разведенным мужчиной, жил один и страдал от хронической бессонницы и тревожностиговорится в материале
Одномоторный спортивный самолет столкнулся с небоскребом в Пекине 26 июня. На борту находился только пилот, он погиб. Также пострадали 13 человек, которые находились на месте происшествия.