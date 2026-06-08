SCMP: в КНР мужчина купил квартиру на 34-м этаже в 32-этажном доме

В Китае мужчина купил квартиру на 34-м этаже в 32-этажном доме SCMP: в КНР мужчина купил квартиру на 34-м этаже в 32-этажном доме

Москва8 июн Вести.В Китае мужчина по фамилии Шэнь купил квартиру площадью 90 квадратных метров на 34-м этаже дома, но в здании оказалось всего 32 этажа, пишет South China Morning Post.

Как отмечает издание, Шэня привлекла низкая цена, однако теперь он не может вернуть свои деньги.

Жилье относилось к категории "с ограниченными правами собственности". Так в Китае называют квартиры в незаконно построенных домах на коллективных сельских землях – такую недвижимость нельзя перепродать.

Шэнь внес аванс в размере 17 тысяч долларов. Застройщик сдвинул сроки, но все-таки дом был введен в эксплуатацию. Когда мужчина попросил ключи от новой недвижимости, представители фирмы развели руками – в доме оказалось всего 32 этажа. Китайцу предложили внести доплату и взять жилье на другом этаже, но у него уже не было денег. Внесенные средства застройщик не вернул. Шэнь обратился в суд, однако до сих пор не получил всей суммы.

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