РИА Новости: квартира Каспарова в Москве попала под запрет на проведение сделок

Квартира Гарри Каспарова в Москве попала под запрет на проведение сделок РИА Новости: квартира Каспарова в Москве попала под запрет на проведение сделок

Москва10 июн Вести.Квартира шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов) в центре Москвы попала под запрет на проведение сделок. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении агентства документы.

Речь идет о квартире, площадь которой составляет 297 квадратных метров, а кадастровая стоимость свыше 176,8 млн рублей.

Недвижимость, как следует из документов, была оформлена в собственность в 2021 году. На квартиру, о которой идет речь, в начале июня был наложен запрет на регистрационные действия. Аналогичный запрет был наложен на нее в марте 2024 года.

Запрет регистрации предполагает, что с недвижимостью нельзя проводить какие-либо сделки, в том числе продажу и переоформление.

Помимо этого, из материалов приставов следует, что с 2024 года в отношении Каспарова заведено три исполнительных производства о взыскании неоплаченных штрафов по административным делам. Шахматист, согласно судебным документам, нарушил закон об иностранных агентах. За это он был неоднократно оштрафован.

В конце мая стало известно, что российские правоохранительные органы заочно объявили Каспарова в международный розыск по делу о нарушении порядка деятельности иноагента. Кроме того, ему вменяют оправдание терроризма в интернете.

В декабре 2025 года московский суд заочно арестовал Каспарова на два месяца.