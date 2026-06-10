Москва10 июн Вести.Нужно давать здравую правовую оценку россиянам, уехавшим из России и пытающимся дестабилизировать обстановку в стране, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов в интервью ИС "Вести".

Член СПЧ прокомментировал поведение шахматиста Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), который, уехав из России, начал продвигать русофобию.

Редко можно в мире встретить такого русофоба, как Каспаров, он еще даст фору самым отъявленным русофобам на Западе, которые представляют глубинное государство США или партию войны в Европе. Каспаров критикует вообще все, что в России происходит, люто ненавидит все русское, русских, люто ненавидит Россию сказал Ионов

Он также оценил действия приставов, которые наложили арест на квартиру Каспарова в центре Москвы стоимостью 176 млн рублей. Запрет регистрации предполагает, что с недвижимостью нельзя проводить какие-либо сделки, в том числе продажу и переоформление.

Мы должны, как это делают во всех развитых странах, все-таки давать здравую оценку правовую тем людям, которые, уехав куда-либо, эмигрировав, поливают нас жуткой грязью и пытаются влиять на внутриполитические российские процессы, в сторону дестабилизации внутренней обстановки отметил Александр Ионов

Ранее заслуженный юрист России Владимир Соловьев оценил шансы квартиры Гарри Каспарова оказаться в списке на изъятие.