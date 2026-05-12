Москва12 мая Вести.Публичный скандал в рядах представителей Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан экстремистским и запрещен на территории России) является типичной историей для представителей либерального сообщества. Такое мнение ИС "Вести" заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов.

Ранее экс-директор ФБК Иван Жданов (признан иноагентом в РФ) обвинил своего бывшего коллегу Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) в использовании средств фонда на личные нужды. Сам Волков открестился от обвинений, заявив, что в фонде ничего не воруют.

Это типичная ситуация для либералов, они не просто продают свою родину, они еще и продают внутри себя свои идеи и свою же организацию, своих же партнеров, обвиняя их публично в коррупции. Их схема давно известна, когда на американские организации у них поступают деньги от американских налогоплательщиков. Естественно, все это одобряется спецслужбами Соединенных Штатов, которые их курируют. И дальше они [средства] растекаются по разным НКО отметил Ионов

В 2025 году Второй Западный окружной суд в РФ заочно приговорил Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы.