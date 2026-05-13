Около 16 тыс. россиян могут попасть под статью из-за ФБК RT: около 16 тыс. россиян могут стать фигурантами уголовных дел из-за ФБК

Москва13 мая Вести.Около 16 тысяч россиян могут стать фигурантами уголовных дел из-за переводов "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК, организация признана иноагентом и экстремистской, запрещена на территории РФ). Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах, который знаком с ситуацией.

По данным издания, ранее было известно о 9 тыс. жертвовавших фонду деньги человек, чьи данные попали к силовикам из-за утечки сведений с платформы Stripe, через который обрабатывались платежи организации. Дело в том, что сервис присваивал каждому переводу уникальную метку. Эти данные оставались в распоряжении российских банков еще до введения ограничений на международные переводы.

Фонд и в последующие годы собирал пожертвования через российские финансовые организации, которые абсолютно прозрачны для силовиков. Сейчас в руках правоохранительных структур находятся новые свежие списки из порядка 7 тыс. жертвователей ФБК, которые уже попали в оперативную разработку добавил собеседник издания

Ранее экс-директор ФБК Иван Жданов (признан иноагентом в РФ) обвинил своего бывшего коллегу Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ) в использовании средств фонда на личные нужды. Сам Волков открестился от обвинений, заявив, что в фонде ничего не воруют. Как заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов, публичный скандал в рядах представителей ФБК является типичной историей для представителей либерального сообщества.