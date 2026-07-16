Москва16 июл Вести.В настоящее время спорт превращается в копилку для политических интересов, куда каждой новой монеткой складывается очередной каминг-аут. Об этом ИС "Вести" заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов, комментируя свадьбу теннисистки Дарьи Касаткиной с фигуристкой Натальей Забияко и ее смену российского гражданства на австралийское (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

По его словам, в целом в мире прогрессирует антирусскость на почве нетрадиционных ценностей.

Спорт больших достижений, к сожалению, на сегодняшний день превращается в копилку для политических интересов, куда каждой новой монеткой складывается очередной каминг-аут, новый трансгендер. В Америке, слава богу, сейчас запретили участие трансгендеров в соревнованиях, и об этом очень сильно сожалеет огромное количество людей, представляющих сегодня глубинные государства … ЛГБТ-лобби сегодня, запрещенное в России, очень активно процветает, и на этом пытаются построить какую-то политическую позицию. А почему? Потому что больше не на чем ее строить. Строят исключительно на всякой гнилой … истории. Потому что понятное дело, что справедливость сегодня на нашей стороне, и очень сложно нас чем-то уколоть и упрекнуть, уж тем более политически сказал Ионов

Ранее теннисистка Дарья Касаткина получила гражданство Австралии. Об этом она написала в одной из своих соцсетей, опубликовав фотографию с сертификатом.